مليشيات الحوثي تعلق على عدم مشاركة فرنسا في ضرب اليمن

قال القيادي في مليشيات الحوثي في اليمن محمد البخيتي، اليوم الأربعاء، إن إعلان فرنسا عدم المشاركة في العدوان جماعة الحوثي في اليمن قرار ايجابي من الناحية الاخلاقية، ويحفاظ على مصالحها الآنية والاستراتيجية.

وأضاف البختي عبر حسابة على منصة إكس: "نأمل من بقية الدول أن تحذوا حذو فرنسا، لأننا نستهدف مصالح كل الدول المتورطة في العدوان على جماعة الحوثيين، وهذا حق مشروع".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن باريس لم تشارك في الضربات التي قادتها الولايات المتحدة على مليشيات الحوثي لأنها تريد تجنب التصعيد الإقليمي.

وأضاف ماكرون في مؤتمر صحفي، أن نهج فرنسا في البحر الأحمر دفاعي، وأن باريس ستلتزم بهذا الموقف.

وأكد أن فرنسا قررت عدم الانضمام إلى التحالف الذي قاد الضربات ضد الحوثيين على أراضيهم، لأن موقفنا بالتحديد يسعى إلى تجنب أي تصعيد، مشيرا إلى أن المسألة ليست عسكرية بل دبلوماسية.

وعلى جانب آخر، قالت وكالة رويترز نقلاً عن دبلوماسيين أوروبيين، إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قدمت دعما مبدئيا لفكرة تشكيل مهمة بحرية لحماية السفن من هجمات مليشيات الحوثي في البحر الأحمر.

وأضاف الدبلوماسيون أن الهدف هو تشكيل المهمة في موعد أقصاه 19 فبراير، على أن تبدأ العمل بعدها سريعا، وفق رويترز.

وقالت المصادر ذاتها، إن اللجنة السياسية والأمنية التابعة للاتحاد الأوروبي، وهي المعنية بالسياسة الخارجية والدفاعية للاتحاد، قدمت دعمها المبدئي للمهمة التي ستتعاون مع شركاء يؤيدون الفكرة.