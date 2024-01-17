بلومبيرج: مزاعم بقطع الضربات الأمريكية خطوط إمداد الحوثيين من إيران

كشفت شبكة بلومبيرج الأمريكية نقلا عن مسؤولين زعمهم أن الضربات الأمريكية البريطانية على الحوثيين قطعت خطوط إمدادهم من إيران مؤقتا.



وسبق أن ارتفعت أسعار النفط بعد أن رفضت إيران الدعوات لإنهاء دعم الهجمات التي يشنها الحوثيون على السفن المبحرة إلى كيان الاحتلال في البحر الأحمر بل وأرسلت سفينة حربية إلى تلك المنطقة.



أوقفت بعض شركات الشحن الإبحار مؤقتًا في البحر الأحمر لتتخذ سفن شحنها طريق رأس الرجاء الصالح ما يعني زيادة في النفقات وما يصل إلى 20 يومًا أخرى حتى تسليم الشركات لشحناتها.



اعتبارًا من 29 ديسمبر تم تغيير مسار 166 سفينة.