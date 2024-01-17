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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسميا.. أمريكا تعلن إعادة إدراج جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية عالمية

صدى البلد

أعادت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إدراج جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية عالمية.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي “جيك سوليفان”، في تصريحات صحفية، إن تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية سيعرقل وصول الأموال إليهم.

وأكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، أن هجمات الحوثيين تتناسب مع تعريف الإرهاب. 

وفي السياق، قال مسئول أمريكي، رفض الكشف عن هويته، إنه سيتم منح استثناءات إنسانية لدعم الشعب اليمني.

وأوضح المسئول أمريكي، أن الولايات المتحدة تدعم التوصل إلى سلام دائم في اليمن لكن هجمات الحوثيين تمثل عائقا. 

وشدد على أن أنشطة الحوثيين تعيق التقدم في تحقيق السلام باليمن، منوها بأن واشنطن لا تريد إيذاء الشعب اليمني وأنشطة الحوثيين لا تتوافق مع مساعي السلام.

 وقال إن واشنطن تهدف من تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية القضاء على تمويلها وتسليحها، مضيفاً أن واشنطن لا تريد التصعيد وتوسيع رقعة الصراع في الشرق الأوسط.

وأعلن في هذا السياق، أنه سيتم تفعيل قرار تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية يبدأ بعد 30 يوما، مشيرا إلى أن استمرار الدعم الإيراني للحوثيين سيكون له عواقب وخيمة، وأن تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية سيؤثر على إيران.  

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