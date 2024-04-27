رئيس مؤتمر ميونيخ يطالب ألمانيا بتوريد صواريخ توروس إلى أوكرانيا

دعا رئيس مؤتمر ميونيخ الأمني، كريستوف هيوسجن، المستشار الألماني أولاف شولتز إلى إعادة النظر في رفض توريد صواريخ توروس إلى أوكرانيا.

وأشار هيوسجن إلى أن قرار المستشار الألماني بعدم تزويد أوكرانيا بصواريخ توروس أصبح غير مفهوم على نحو متزايد... إننا نرى كيف أن الأسلحة الأمريكية المماثلة - ATACMS - لها تأثير كبير"، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم.

وأضاف أنه كان من الممكن منذ فترة طويلة البدء في تدريب الجيش الأوكراني على التعامل مع صواريخ توروس، بما في ذلك دون إرسال الجيش الألماني.

وفي 24 أبريل، قال شولتز إن قرار السلطات الألمانية بعدم إرسال صواريخ توروس بعيدة المدى إلى القوات المسلحة الأوكرانية لا يزال ساريًا.

وفي وقت سابق، اعترف وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا بأن ألمانيا منزعجة من الأسئلة المتعلقة بتوريد توروس إلى أوكرانيا.