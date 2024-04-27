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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لمواجهة الكثافة في المدارس.. تفاصيل إنشاء 127 ألفًا و450 فصلا خلال 10 سنوات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشف الكاتب الصحفي محمد الشرقاوي، المتخصص في شئون وزارة التربية والتعليم، تفاصيل إنشاء 127 ألفًا و450 فصلا دراسيا خلال 10 سنوات لمواجهة الكثافة في المدارس.

وأكد الشرقاوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الغرض من بناء وإحلال وصيانة مدارس قائمة هو حل مشكلة الكثافة داخل الفصول، والتي وصلت إلى 110 طلاب في بعض الفصول.

وقال المتخصص في شئون وزارة التربية والتعليم، إن الكثافة الطلابية داخل الفصول تعزز توجه الطلاب نحو الدروس الخصوصية، لافتا إلى أن المعدل العالمي للطلاب في الفصول يتراوح بين 30 و40 طالبًا.

وأوضح أن وزارة التربية والتعليم تسعى للقضاء على نظام العمل في فترتين المعمول به في بعض المدارس على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن تأثير الكثافة الطلابية يتمثل في عدم استيعاب الطلاب لدروسهم جيدًا، قائلا: “مين هيفهم وسط 100 طالب، إلى جانب وصول الطالب إلى 12 عاما ولا يستطيع القراءة والكتابة”.

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