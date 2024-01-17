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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأفريقي يعلن تشكيل لجنة رفيعة المستوى لتسوية الصراع في السودان

صدى البلد

أعلن الاتحاد الأفريقي ، اليوم الأربعاء، تشكيل لجنة رفيعة المستوى للعمل على تسوية الصراع بالسودان.

وقال، الاتحاد الأفريقي، أن اللجنة الأفريقية ستعمل على ضمان وجود عملية شاملة للسلام في السودان.

وكان نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار قد أعلن في وقت سابق، عمل المبعوث الأممي إلى السودان على بلورة خارطة طريق لمعالجة أزمة البلاد.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية السوداني على الصادق ، إن الجيش السوداني مستعد للجلوس للوصول لحل تفاوضي وفق اتفاق جدة.

أكد وزير الخارجية السوداني، على أن الدعم السريع كان يسعى للاستيلاء على السلطة وعندما فشل لجأ لحرب شاملة.

وأبلغت وزارة الخارجية السودانية المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رمضان العمامرة، رفض السودان للاتصال الهاتفي للأمين العام أنطونيو غوتيرش بالمتمرد حميدتي.

وقال وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق في تصريح صحفي محدود، عقب استقباله المبعوث بفندق البصيري ببورتسودان، أنه أبلغ المبعوث بأن الاتصال قد سبب غضبا ورفضا كبيرا في الشارع السوداني.

أوضح الصادق أن السودان ترفض الاتصال مع زعيم حركة قامت بارتكاب انتهاكات فظيعة ادانتها بعض مؤسسات الأمم المتحدة وغالبية المجتمع الدولي.

لفت إلى أن مثل هذا الاتصال يعطي التمرد شرعية يفتقدها ويحقق أهدافه في الحصول على دعاية إعلامية.

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