عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

محمد رياض يوجّه رسالة للفنانة ريهام عبدالغفور بشأن والدها.. ويقدّم الشكر لهؤلاء|فيديو

محمد رياض والراحل
محمد رياض والراحل أشرف عبدالغفور

قال الفنان محمد رياض  في لقاء خاص لـ صدى البلد إن الوسط الفني فقد فنانًا كبيرًا وهو الراحل أشرف عبد الغفور، منوهًا بأنه فنان بمعنى الكلمة في الأخلاق ومُعلم فاضل.

ووجّه محمد رياض كلمة إلى الفنانة ريهام عبد الغفور أن تكون سعيدة وفخورة بوالدها، موضحًا: "فقدنا فنانًا عظيمًا لكن أعماله مازالت تخلد اسمه للنهاية".

ووجّه محمد رياض الشكر لكل من ساهموا في خروج حفل التأبين الخاص بالراحل أشرف عبد الغفور، والذي أقامته وزارة الثقافة خصيصًا على خشبة المسرح القومي باعتبار الراحل أحد أهم أبنائه.


جدير بالذكر أن الفنان أشرف عبد الغفور قد رحل عن عالمنا يوم 3 ديسمبر الماضى في حادث سيارة، ويعد الفنان الراحل أحد أوائل النجوم الذين اكتسبوا نجوميتهم من خلال شاشة التليفزيون، حيث شارك مع بدايات التليفزيون فيئ بطولة مسلسل "القاهرة والناس" أحد أهم مسلسلات التليفزيون والذي استمر عرضه حوالي 5 سنوات.

ويعد عبد الغفور أيضا من نجوم المسرح القومي ومن أبنائه المخلصين حيث قدم لهذا المسرح منذ التحاقه به عام 1963 وحتى الآن حوالي 35 مسرحية معظمها من الأعمال الهامة في تاريخ المسرح القومي مثل "سليمان الحلبي" و"ليلة مصرع جيفارا" و"وطني عكا" و"النار والزيتون".


أما فى السينما فلم يكن أشرف عبد الغفور له حظ معها رغم أنه خريج الدفعة الأولى من المعهد العالي للسينما، فقد بدأ مشواره معها مثل أي ممثل ناشئ في أدوار صغيرة تطورت إلى أدوار بطولة ثانية بعدها تقطعت الأحبال بينه وبينها وفضل العودة إلى بيته الأول وهو التليفزيون، وخلال هذه الرحلة لم تنقطع علاقته أبدا بالمسرح القومي

 

وشارك في العديد من الأعمال التليفزيونية أبرزها مسلسلات: "حسابي مع الأيام" و"زهرة الجبل" و"جبل الحلال" و"دعاء الماضي" و"القاهرة والناس" و"فارس بلا جواد" و"حضرة المتهم أبي" و"يتربى في عزو" وغيرهم، كما قدم مجموعة متميزة من الأفلام التي ما زالت عالقة في أذهان الجمهور ومنها، "الشيطان" و"رجال في المصيدة" و"صوت الحب" و"الشوارع الخلفية" و"ولا شىء يهم" والكثير من الأعمال السينمائية.

ويقام الحفل تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال.

 

IMG_20240501_030650
IMG_20240501_030650

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى سارة.. انخفاض أسعار الألبان |اعرف السعر وصل كام؟

خالد الغندور: الأهلي يقترب من حسم صفقة نجم الزمالك

بالفيديو.. كبير الأطباء الشرعيين يكشف مفاجأة عن وفاة محمد مرسي.. تفاصيل

وفاة نجل رئيس مجلس النواب الليبي في القاهرة

بعد موافقة كولر.. شبانة يعلن عن صفقة نارية للأهلي

عيد الأضحى على الأبواب.. هل تحل لحوم النعام بديلا بعد حملات المقاطعة؟

التعليم تعلن إجراءات إعادة اجتياز تدريبات مسابقة 30 ألف معلم للدفعة الأولى

ذكرى الخيانة.. لماذا تمنع الكنيسة القبلات والأحضان خلال الـ3 أيام الأخيرة من أسبوع الآلام؟

ترشيحاتنا

نتيجة حرب الأسعار.. BYD في أزمة بسبب سياراتها الكهربائية

مصرع 3 وإصابة آخرين في ميناء أوديسا بأوكرانيا خلال هجوم صاروخي روسي

آخر موعد للتقديم في وظائف جامعة القاهرة.. تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة

تزامنا مع صرف المعاشات بالزيادة الجديدة.. غرامة 50 ألف جنيه لهؤلاء

أيهما أولى وقت الفجر قراءة القرآن أم الدعاء؟.. دار الإفتاء تجيب

توفوا اختناقًا.. مصرع 8 أشخاص جراء حريق داخل مطعم في بيروت


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هدى المفتي تثير الجدل بإطلالة جديدة

قصير فوق الركبة.. سارة سلامة تثير الجدل بإطلالة ملفتة

بمواصفات خارقة .. 3 أفضل ساعات من أندرويد برخص التراب

بالحمالات .. ناهد السباعي تخطف الأنظار عبر إنستجرام بجمالها من أسوان|شاهد

فيديو

الطفل جان رامز: بشجع الزمالك لهذا السبب

الأزمة بتكبر.. شرط الشيخ محمد أبو بكر للاعتذار لـ ميار الببلاوي |فيديوجراف

برومو حلقة ياسمين عبدالعزيز مع "صاحبة السعادة" تريند رقم واحد على يوتيوب

حملة لتوفير أجهزة كمبيوتر.. دعوات لتأهيل المدارس لتعليم التكنولوجيا | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: شيء من فيض الكتمان!

اﻟﻤﺰﻳﺪ