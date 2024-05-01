نتيجة حرب الأسعار.. BYD في أزمة بسبب سياراتها الكهربائية

بعد الضجة التي أثارتها بأسعارها التنافسية المنخفضة، كشفت بيانات مالية جديدة عن تراجع أرباح شركة السيارات الصينية العملاقة BYD نتيجة لتباطؤ الطلب على السيارات الكهربائية والمنافسة الشديدة في سوق السيارات الأكبر في العالم.

يشير التقرير إلى انخفاض بنسبة 47% في الأرباح خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة السابقة، حيث باعت الشركة أقل من 300 ألف سيارة كهربائية في هذه الفترة، بانخفاض كبير عن الأرقام القياسية التي حققتها في العام السابق.

وتتنافس BYD مع شركة Tesla لتكون أكبر بائع للسيارات الكهربائية في العالم، وقد استعادت Tesla لقب الريادة بعد خسارتها لمنافسها الصيني في نهاية العام الماضي.

لمواجهة انخفاض الطلب، خفضت BYD أسعار بعض موديلاتها وتسعى للتوسع في أسواق جديدة خارج الصين، وقد تميزت في معرض بكين للسيارات بعرض أحدث سياراتها الفاخرة.