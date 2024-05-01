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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

هدى المفتي تثير الجدل بإطلالة جديدة

صدى البلد

نشرت الفنانة هدى المفتى ، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام  بجلسة تصوير فى البانيو.


 

وتالقت هدى المفتى، فى الصور   باطلالة ملفتة مرتدية فستانا باللون الأسود قصير فوق الركبة.

 

 

وتتميز هدى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق  .
 

وتعتمد هدى ،  أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.


 

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

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IMG_0395
جلسة تصوير في البانيو في البانيو إصابه هدى المفتى صور إطلالة الفنانة هدى المفتي

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