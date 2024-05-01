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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليق ناري من شوبير بشأن قضية باتشيكو مع الزمالك

البرتغالي جايمي باتشيكو
البرتغالي جايمي باتشيكو

علّق الإعلامي الكابتن أحمد شوبير علي التطورات  الجديد في قضية باتشيكو مع الزمالك عبر حسابه بموقع فيسبوك.


وكتب "شوبير": “المصائب لا تأتي فُرادى”.

وأجرى مجلس إدارة نادي الزمالك، خلال الفترة الحالية، محادثات لحل أزمة المستحقات المالية الخاصة بالبرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني السابق للفريق الأبيض، بعد تقديم المدرب شكوى ضد النادي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

 

الزمالك يسعى لحل أزمة باتشيكو قبل 30 أبريل

وأفادت مصادر داخل مجلس إدارة النادي أن عمرو أدهم، عضو المجلس المسؤول عن المتابعة القضائية الخارجية، يعمل بجدية لإيجاد حل ودي مع باتشيكو قبل نهاية أبريل 2024، وهو الموعد النهائي لتسوية المستحقات المالية للمدرب، قبل صدور قرار من المحكمة الرياضية الدولية يمكن أن يؤدي إلى تجميد القيد مرة أخرى.

 

وتُشير التقارير إلى أن النادي تلقى إخطارًا من "فيفا" بحكم لصالح باتشيكو، يطالب بمبلغ قدره 500 ألف دولار.

 

وقدم باتشيكو استئنافًا على هذا الحكم إلى المحكمة الرياضية الدولية، وطلب بالفعل استرداد باقي قيمة عقده التي تبلغ مليون ونصف المليون دولار.

 

ويخشي الزمالك التعرض لعقوبة إيقاف جديدة من قبل الفيفا مثل العقوبة الأخيرة الخاصة بغرامة شيكابالا مع سبورتنج لشبونة والتي تكاتف أعضاء المجلس بحلها بصعوبة.

شوبير البرتغالي جايمي باتشيكو إقالة باتشيكو

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