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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بمواصفات خارقة .. 3 أفضل ساعات من أندرويد برخص التراب

صدى البلد

إذا كنت تبحثين عن ساعة ذكية بمواصفات خارقة يمكنك الاختيار من مجموعة الساعات التالية فهي تتمتع بالعديد من المزايا وتتفوق على ساعات جوجل .

وفقًا لموقع “digitaltrends” بعض من أفضل ساعات أندرويد الذكية التي تُعدّ بديلًا قويًا لساعة جوجل منها ما يلي:


1- ساعةسامسونج Galaxy Watch6 Classic

تتفوق ساعة سامسونج Galaxy Watch6 Classic على ساعة جوجل Pixel Watch 2 العديد من المزايا، فهي تتوفر بحجمين هما 43 ملم و 47 ملم، وأما ساعة جوجل فتأتي بمقاس واحد يبلغ 41 ملم.

تحتوي ساعة سامسونج Galaxy Watch6 Classic على العديد من المزايا الأساسية لتتبع المؤشرات الصحية واللياقة البدنية، بعمر البطارية، تتفوق ساعة سامسونج على ساعة جوجل بعمر البطارية؛ فيمكن لساعة سامسونج  العمل لمدة قدرها 30 ساعة .

أما عن سعر الساعة فهي تباع بسعر يبدأ من 400 دولار، وهي أغلى قليلًا من ساعة جوجل.

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2- ساعة OnePlus Watch 2

تأتي ساعة OnePlus Watch 2 بحجم قدره 46 ملم، وتناسب ساعة OnePlus Watch 2 أولئك الذين يفضلون الساعات الكبيرة الحجم و تتفوق ساعة ون بلس على ساعة جوجل بعمر البطارية فيمكن لساعة OnePlus Watch 2 أن تستمر بالعمل مدة قدرها ثلاثة أيام بشحنة واحدة و تُباع الساعة بسعر قدره 300 دولار.


3- ساعة TicWatch Pro 5

تعمل الساعة بمعالج Snapdragon W5+ Gen 1، وعمر بطارية قدره أربعة أيام، وتُباع ساعة TicWatch Pro 5 بسعر قدره 262 دولارًا  وتتوفر الساعة بحجم واحد فقط قدره 50 ملم  لذا فهي ليست مناسبة لمن يفضلون الساعات صغيرة الحجم.

 

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