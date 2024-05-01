توفوا اختناقًا.. مصرع 8 أشخاص جراء حريق داخل مطعم في بيروت

اندلع حريق داخل أحد المطاعم وسط العاصمة اللبنانية بيروت جراء انفجار أسطوانات غاز، ما أسفر عن مصرع 8 أشخاص اختناقًا جراء تسرب الغاز.

وحسب عدد من المواقع اللبنانية، هرعت سيارات الإطفاء والاسعاف إلى مكان الحادث، الذي أدى إلى مصرع 8 أشخاص وإصابة اثنين بين عمال وزبائن.

وقال فوج إطفاء بيروت في بيان: “أدى تسرب مادة الغاز إلى انفجار في المطعم وسقوط ضحايا بين قتيل وجريح".

وأضاف "وفقًا للمعلومات الأولية، ثمانية ضحايا و جريحين قضوا اختناقا داخل المطعم”.

من جهته، أوقف المحامي العام الاستئنافي في بيروت، القاضي زاهر حمادة، صاحب المطعم، ووضع حراسة على أحد العمال المصابين في سياق الإجراءات القضائية التي باشر بها.