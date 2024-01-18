الشيخ فهمي غنيم: المساكنة من صور الزنا|فيديو

انتقد الشيخ فهمي غنيم عضو لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية ما يطلق عليه المساكنة وأكد ان الشكل الصحيح والوحيد للعلاقه بين الرجل والمرأة الاجنبية هو الزواج بعقد شرعي له شهود ومختوم بشعار الدولة.

طلاق الفنانة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

وأضاف غنيم في لقاء على قناه اي تي سي ان المساكنة صورة من صور الزنا ومسمى من مسمياته الكثيرة في عصرنا الحالي.

وعلق عضو لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية على ربط الكثير من الناس طلاق الفنانة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي بتنبؤات العرافة اللبنانية ليلى عبداللطيف قائلا:" أن التنبؤ بالمستقبل حرام وكذب ولا يعلم الغيب الا الله"

وتابع:" المنجمون كذبة وإن صدقوا في دعواهم وإن صادف الواقع ما قالوا"

