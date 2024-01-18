إصابة فتاة بارتجاج في المخ إثر سقوطها من الدور الثالث بالدقهلية

أصيبت طالبة بكسر فى الحوض واشتباه ما بعد الارتجاج إثر سقوطها من علو بالدور الثالث بميدان الشخص حسانين بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية وتم نقلها إلى مستشفى المنصورة الدولى لتلقى العلاج اللازم .

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة بسقوط فتاة من الدور الثالث فى عقار بميدان الشيخ حسانين بالمنصورة .

انتقل ضباط المباحث وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ والفحص تبين أنها تدعى شمس س.ع 18عاما حيث تم نقلها إلى مستشفى المنصورة الدولى لتلقى العلاج اللازم وتبين إصابتها بكسر فى الحوض وارتجاج .

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.