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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد انتهاء الأعمال الإنشائية|رئيس جامعة الوادي الجديد يتفقد مبنى كلية الزراعة الجديد

جانب من الجوله
جانب من الجوله

تفقد الدكتور  عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد مبنى كلية الزراعة الجديد رافقه فى الجولة عمداء كليتى الزراعة والطب البيطرى وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومدير عام الشئون الهندسية بالجامعة والسادة مهندسى  الشركة المنفذة وذلك بعد انتهاء الشركة المنفذة من أعمال الإنشاءات والتشطيبات النهائية للمبنى للوقوف على ماتم تنفيذه من اعمال وتشطيبات لمكونات المبنى الذى يتكون من دور ارضي وثلاثة ادوار متكررة ويشمل علي وحدات تصنيع للمنتجات الزراعية والمكاتب الادارية وعدد 18 قاعة تدريس و10 معامل ، وتصل مساحة المبني 5600 متر مربع، واستمع رئيس الجامعة إلى شرح من المهندس احمد طه العبادى استشارى الشركة المنفذة عن الأعمال التى تمت بالمبنى فى كافة النواحي. 

الوادي الجديد تنجح في زراعة نباتات طبية وعطرية


هذا وقد أعرب رئيس الجامعة عن سعادته بما تم إنجازه من أعمال مبنى كلية الزراعة الجديد والذى تسعى الجامعة لافتتاحه ودخوله الخدمة وذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، مقدما الشكر لأعضاء مجلس إدارة الشركة المنفذة والمهندسين والمشرفين والفنيين لمبنى كلية الزراعة بمقر الجامعة الجديد  على إنجاز الاعمال والمهام خلال فترة التنفيذ متمنيًا لهم التوفيق والسداد .

الأستاذ الدكتور أعضاء أعضاء هيئة التدريس التعليم العالي و التعليم العال التشطيبات النهائية ر التعليم العالي والبحث العلمي زير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس الجامعة ر وزير التعليم العالي

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