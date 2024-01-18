محمد رمضان يبدأ رحلته العالمية مع SALXCO بافتتاح كأس أمم أفريقيا

يخطو الفنان محمد رمضان خطوة جديدة نحو العالمية بتعاقده مع المنتج اللبناني وسيم SAL صليبي ليتولى مهام إدارة أعماله.

ولفت محمد رمضان الأنظار بمشاركته في حفل افتتاح بطولة كأس أمم أفريقيا والنشيد الرسمي للبطولة، في أجدد تعاون فني بينه وبين وسيم SAL صليبي بعد سلسلة من النجاحات التي جمعتهما منها أغنية "جوّ البنات"، الأغنية الرسميّة الخاصة بمهرجان الجونة السينمائيّ بدورته الخامسة، و أغنية "TMO" التي جمعته بالعالمي Maître Gims وعصام النجار.

وأعرب محمد رمضان عن فخره بانضمامه إلى شركة SALXCO وأثنى على الاحترافيّة العالية التي تتمتّع بها الشركة التي تُدير أعمال أشهر نجوم الغناء في العالم قائلاً :"إنّه لشرف كبير لي أن أكون جزءاً من عائلة SALXCO، وسعيد جداً بهذه الخطوة الفنيّة الجديدة ولما يُمكن أن نُحققّه معاً، بخاصّة أنّ آفاق هذه الشركة تُحاكي طموحاتي ورؤيتي الفنيّة، ولا شكّ أنّنا سنسعى معاً لتقديم أعمال جديدة ومُتميّزة بهدف إيصال الموسيقى العربيّة الأفريقيّة إلى كلّ أنحاء العالم، وأنا أتطلع إلى المُستقبل بكلّ تفاؤل وحماس".

أكد الفنان محمد رمضان أن نيلسون مانديلا قيمة كبيرة ومناضل له دور كبير في العالم بأكمله، وأنه تعمد ذكر اسمه خلال مشاركته في حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار.

وأوضح عبر برنامج الكابتن مع أحمد حسن على قناة dmc أنه فخور للغاية بتمثيل مصر في محفل قاري كبير، وأن كرة القدم تربط الشعوب وكذلك الفن، وأنه قام مؤخرًا بعمل أغنية عبر إحدى الشركات الأمريكية الرائدة في الموسيقى، ومن خلالها تلقى الدعوة ليكون متواجدًا في حدث كبير، وأنه سيكون في حفل ختام البطولة.

وأوضح “رمضان” أن اختياره جاء وفقاً للعديد من المعايير وأسبق له عمل أغنية مع مطرب كونغولي وآخر نيجيري بسبب ميوله نحو المحيط القاري، هو نجاح له كمغني وممثل، متمنيًا التوفيق للمنتخب الوطني والفوز باللقب للمرة الثامنة.