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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية: توجيهات الرئيس بتعزيز الاستثمارات المصرية في أفريقيا تجعلنا سوقا بديلا لأوروبا

النائبة ايفلين متى
النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب

أشادت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس السيسى خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء، ووزير الزراعة، ووزير الموارد المائية والرى بتعزيز الاستثمارات المصرية في دول القارة الأفريقية خاصة قطاع الزراعة.

وأكدت "متى"، فى بيان صحفى، أن تواجد مصر فى القارة الأفريقية هام، خاصة وأن أفريقيا لديها ثروات كثيرة ولكنها ليس لديها من يقوم بالتتقيب عنها، كما أنها تمتلك إنتاجا عاليا سواء زراعيا أو صناعيا، وبالتالى ستكون هناك فرصة لمصر لكى تعزز استثماراتها فى قطاع الزراعة بأفريقيا، خاصة وأن أفريقيا تستورد من أوروبا بقيمة ٨٦ مليار دولار سنويا، ولذلك إذا استوردت أفريقيا من مصر ستجلب لنا مليارات الدولارات، مما يجعل مصر بمثابة سوق بديل لأوروبا بالنسبة لأفريقيا.

وأشارت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أن أفريقيا لديها العديد من الخامات ، ومن الممكن أن تجلب مصر لدول القارة الأفريقية مصنعين للأخشاب ، مؤكدة أن مصر من الممكن أن تستورد من أفريقيا العجول والأبقار والماعز بعد رعايتها بما يتناسب مع الذوق المصرى لتنمية الثروة الحيوانية فى أفريقيا، إضافة إلى إمكانية استثمار رجال الأعمال الأفارقة من خلال الاستثمار الزراعي فى مصر.

وأوضحت أن أفريقيا تتميز بكثرة الخضروات والفاكهة لديها، وبالتالى من الممكن أن تقوم مصر بإنشاء مصانع لتجفيف الخضروات الفاكهة، إضافة إلى عمل تطوير عقارى وصناعى فى أفريقيا، مشيرة إلى أن دول أفريقيا تحتاج إلى تطوير التعليم باللغة العربية، خاصة وأننا لدينا فى مصر العديد من خريجى كليات اللغة العربية ليس لديهم فرص عمل، وبالتالى سيكون هناك استعداد للتبادل العلمي واللغوي بأفريقيا.

الرئيس السيسي رئيس الوزراء النائبة إيفلين متى الاستثمارات المصرية القارة الافريقية قطاع الزراعة

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