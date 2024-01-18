خطة عربية .. فايننشال تايمز : التطبيع ثمن إعلان الدولة الفلسطينية

ذكر تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، اليوم الخميس، أن الدول العربية تخطط لتقديم خطة في غضون أسابيع قليلة تتضمن وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن، إلى جانب التطبيع مع السعودية ودول أخرى، حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز.

وأوضح التقرير أنه سيتعين على إسرائيل في الوقت نفسه أن توافق على خطوات "لا رجعة فيها" تجاه إقامة الدولة الفلسطينية.

وأشار تقرير فايننشال تايمز، إلى أن الولايات المتحدة والأوروبيين سيوافقون أيضا على الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية، أو دعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.