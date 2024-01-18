السفير الهندي بالقاهرة: المصريون يحبون أفلام بوليود.. وأدعوهم لزيارة مدينة مومباي

أكد أجيه جوبتيه، السفير الهندي في القاهرة، أن الهنود والمصريين متشابهون للغاية، مشيرا إلى أن المصريين يفكرون بشكل إيجابي تجاه الهند، إضافة إلى علاقات الصداقة بين البلدين.

وقال “جوبتيه”، خلال لقائه ببرنامج “صناع القرار” عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي الدكتور “شادي الزيات”، أن المصريين يحبون أفلام بوليود كثيرا، مؤكدا أن معظم المصريين يتابعون بوليود بشكل مقرب للغاية.

وتابع السفير الهندي في القاهرة، “أدعو المصريين أن يزوروا الهند، خاصة مدينة مومباي للتعلم من الثقافات الموجودة”، مؤكدا أن الشعبين المصري والهندي مثل الإخوة.