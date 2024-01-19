القومي للبحوث يوقع بروتوكول تعاون مع معهد الإلكترونيات

المجالات التطبيقية والتدريبية

وقع الدكتور حسين درويش، القائم بأعمال رئيس المركز القومى للبحوث بروتوكول تعاون مع الدكتورة شيرين محمد عبد القادر محرم، رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، دعماً لتوثيق علاقات التعاون العلمى والثقافى بين الجهتين، ويأتي ذلك اتفاقاً مع سياسة الدولة فى النهوض بالبحث العلمى فى كافة المجالات.

وجاء ذلك من منطلق حرص كل منهما على تبادل الخبرات والإستشارات الفنية والعلمية، وتعظيم الإستفادة من المعامل البحثية التابعة لهما، وإعداد كوادر علمية، وإجراء بحوث تطبيقية مشتركة والإستفادة من مخرجاتها بما يخدم خطط التنمية فى المجتمع.

وحضر التوقيع الدكتور ممدوح معوض- نائب رئيس المركز للشئون العلمية والبحثية، والدكتور خالد شمس – المستشارالعلمى لرئيس المركز، الدكتور عماد حسن – وكيل وقائم بأعمال عميدمعهد بحوث الصناعات الصيدلية والدوائية، الدكتور محمد الأنور – المكتب الفنى للتقيم ومتابعة الآداء، كما حضر عدد من عمداء ومديرى المعاهد ذات الإهتمام المشترك من الجهتين.

ويهدف البرتوكول الى تنفيذ مشروعات تجريبية قابلة للتطبيق لحل المشكلات الفنية والتطبيقية المتعلقة بمجالات عمل الطرفين، أنشطة نقل التكنولوجيا بين الطرفين من ناحية والصناعة من ناحية أخرى. بالإضافة الى مشاركة أعضاء هيئة البحوث بالجهتين فى الأبحاث والأنشطة العلمية والتطبيقية وخاصة فى المجالات ذات الأولوية الإستراتيجية للدولة.

وأشار الدكتور حسين درويش، الى أن مجالات التعاون تشمل أيضا تبادل الطلاب والعلماء والخبراء والتدريب والمؤتمرات وورش العمل وتنظيم الندوات والحلقات الدراسية.

فيما أكدت الدكتوره شيرين محمد، أن نطاق التعاون وفقاً للبروتوكول سيمتد ليشمل المجالات البحثية والعلمية والإستفادة من الطاقات البشرية والمراكزالبحثية والإستشارية.