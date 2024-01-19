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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

به تفقد أبناءها..خطيب المسجد النبوي يحذر الأمهات من فعل شائع عند الانفعال

به تفقد أبناءها
به تفقد أبناءها

قال الشيخ الدكتور عبدالباري بن عواض الثبيتي، إمام وخطيب المسجد النبوي ، إن من الخطورة بمكان أن تخرج الأم عن طورها حال الغضب والانفعال.

به تفقد أبناءها 

وحذر "الثبيتي" خلال خطبة الجمعة الأولى في رجب من المسجد النبوي بالمدينة المنورة ،  الأم من أن تخرج عن طورها في حال الغضب فتدعو على الذرية بالهلاك وعدم التوفيق، فيوافق ذلك ساعة إجابة، منوهًا بأن الدعاء للذرية أساس التربية.

وأوضح أنه كذلك مفتاح الصلاح والإصلاح، فلا يفتر لسان الوالدين عن اللهج به، لذا  ينبغي على الوالدين ألا يغفل قلبهما عن استحضاره في كل وقت وحين، مشيرًا إلى أن امرأة عمران قبل الميلاد رسمت مستقبل ما في بطنها، وحدّدت له هدفاً سامياً في الحياة.

وأضاف أنه وصف القرآن نيّتها الصادقة حيث قالت "رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ" مشيرًا إلى أن ذلك يعني أن الذي في بطني محرر لعبادتك، وحبسته على طاعتك، وخدمة قدسك، لا أشغله بشيء من الدنيا.

ونبه إلى أن امرأة عمران عليها السلام أحاطت النية الصادقة بدعاء خالص أن يتقبّل الله منها، فتقبّل الله دعاءها في مولودتها قال الله تعالى: (فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا) .

النية الصادقة بدعاء خالص

وتابع: ورسم لها ولفتاتها بل ولكل فتاة مسلمة معالم الطريق في الحياة، السعي لرضا الله، والنبات الحسن بكمال الأدب والعفّة والحشمة، والصحبة الصالحة التي تعين على الطاعة والعبادة.

وأشار إلى أنها قد زكّيت قبل ميلادها، وبزغ فجرها في بيت صلاحه متسلسل، واصطفاؤه مستحق، أثنى الإله عليه بقوله:" إنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ" فعمران والد مريم ابنة عمران أم موسى ابن مريم عليه السلام، ولهذا قال سبحانه " ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ".

وأكد أن البيت الذي يضلّله الدين، ويضاء بالطاعة، ويحيا بالذكر ويدور مع الشرع حيث دار، بيتٌ كريمٌ، يخرج نباته طيباً، ويثمر بإذن ربّه ولو بعد حين، مبيناً أن وأفاد بأن القنوت والسجود والركوع، من شكر المنعم الذي وهب لك الجمال.

واستطرد: وجعلك مسلمة ومتّعك بالصحة والعافية، وهو حصانة من منافذ إبليس وخطوات الشيطان، وهو موطن التكريم لمن رامت الكرامة، ومحراب العزة لمن ابتغت إلى ربّها سبيلاً.

إمام و خطيب المسجد النبوي خطيب المسجد النبوي خطبة الجمعة الأولى في رجب من المسجد النبوي خطبة أول جمعة في رجب من المسجد النبوي خطبة الجمعة من المسجد النبوي الشيخ عبدالبارئ الثبيتي به تفقد أبناءها

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