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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. حرس الحدود يحبط تهريب 44 كيلوجرامًا من الحشيش

ارشيفي
ارشيفي

نجحت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان السعودية من إحباط تهريب (6600) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، و(44) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

ووفقا لصحيفة سبق السعودية؛ تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وطالبت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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