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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

160 مليار دولار حجم الإنفاق على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في عام.. تفاصيل

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

كشف الدكتور مصطفى ثابت، أستاذ الذكاء الاصطناعي بجامعة الفيوم، حجم التطور في مجال الذكاء الاصطناعي، خلال السنوات العشر الماضية، مشيرا إلى أنه بدأ العمل على فكرة تطوير الذكاء الاصطناعي منذ خمسينيات القرن الماضي، ولكن العام التاريخي للذكاء الاصطناعي ما قبل 2022 وما بعد هذا العام، وخاصة مع ظهور ChatGPT.

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وتابع أستاذ الذكاء الاصطناعي بجامعة الفيوم، خلال لقاء خاص ببرنامج "العنكبوت" عبر فضائية "الأزهري"، أنه هناك عددا من الشركات الكبيرة التي استثمرت في الذكاء الاصطناعي بحجم أكبر، مشيرًا إلى انه تم إنفاق 160 مليار دولار في استثمارات خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي في 2023.

وأكمل الدكتور مصطفى ثابت، أستاذ الذكاء الاصطناعي بجامعة الفيوم، أن كثيرا من الشركات اتجهت إلى تعميم الذكاء الاصطناعي في مجالات مختلفة، مثل البنوك ومجالات الصحة، وكذلك الحروب والدفاع، وهو أكبر وسيلة ومؤثرة في الحروب، وخاصة من خلال الطائرات المسيرة.

وتابع الدكتور مصطفى ثابت، أستاذ الذكاء الاصطناعي بجامعة الفيوم، أنه من أكثر البرامج التي تم تطويرها وأكثر البرامج حصولًا على تمويل في 2020 هو برنامج يساعد في اكتشاف الطائرات المسيرة ، مضيفًا أنه يوجد استخدام رائع للذكاء الاصطناعي في العمليات الدفاعية.


وأكد الدكتور مصطفى ثابت، أستاذ الذكاء الاصطناعي بجامعة الفيوم، أن الذكاء الاصطناعي سيقوم باستبدال الوظائف الروتينية، معتبرا أن الوظائف الروتينية يجب ألا تشغل حيز من وقت الإنسان، لأنه خلق للإبداع والابتكار.
وعلق "ثابت" على تصريحات بينغ شياو الرئيس التنفيذي لمجموعة G42 ، لـ "CNN"، والذي قال في المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس": توجد هنا علامات عن الذكاء الاصطناعي والعلامات التجارية للذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء دافوس، أينما تنظر هنا تجده حديث المدينة، مشددًا على أن الإمارات تمتلك رؤية كبيرة في مجالات الذكاء الاصطناعي، وحققت نجاحات مختلفة في هذا المجال،

وأوضح الدكتور مصطفى ثابت، أستاذ الذكاء الاصطناعي بجامعة الفيوم، أن دولة الإمارات سباقة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث كانت أول دولة بالعلم تنشأ جامعة للذكاء الاصطناعي، وكذلك هى أول دولة تعين وزيرا للذكاء الاصطناعي.

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