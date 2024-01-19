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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مشهد محزن | تشييع جثمان أب أنهت حياته ابنته وخطيبها بالدقهلية ..صور

تشييع جثمان
تشييع جثمان

شيع الآلاف من أهالي قرية أبو دشيشة التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية جنازة أب لقي مصرعه على يد ابنته الوحيدة وخطيبها حيث سدد له خطيبها ثلاث طعنات أودت بحياته بمساعدة ابنته التي قامت بإحضار الآلة الحادة والملاءة التي تم لفه بها والقائه في إحدى الترع بسبب قيام الأب بالتعدي على ابنته بالضرب حسب أقوال المتهمة التي أدلت بها في اعترافاتها.

خرج الجثمان من مسجد أبو دشيشة وسط مشهد جنائزي مهيب حزنًا على الققيد.

وتمكنت مباحث بلقاس بمحافظة الدقهلية من كشف لغز العثور على جثة شخص فى العقد الخامس من عمره طافية على مياه بحر أبو دشيشة التابعة للمركز وبه عدة طعنات وجرى نقل الجثمان إلى المشرحة على ذمة تصرفات النيابة.

تبين أن ابنته منة ا م ١٥ عاما وخطيبها محمد ت ن ١٩ عاما وراء مقتله حيث سدد له  ثلاث طعنات  اودت بحياته.

جاء ذلك بعد أن تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بلقاس بعثور عدد من الأهالى على جثه طافيه بمياه بحر ابو دشيشه التابعة للمركز .

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