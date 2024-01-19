المغرب والجزائر في طريقنا.. تعرف على منافس منتخب مصر حال التأهل

يحتاج المنتخب المصري الفوز على الرأس الأخضر بأي نتيجة، لضمان المركز الثاني ووصافة المجموعة بدون أي حسابات معقدة، ثم السفر إلي سان بيدرو على بعد 500 كم من العاصمة أبيدجان لمواجهة وصيف المجموعة السادسة اللي تضم المغرب وزامبيا والكونغو الديمقراطية وتنزانيا، وذلك يوم 28 يناير.

أما في حال احتلال مصر المركز الثالث في مجموعته، فسيواجه متصدر المجموعة الرابعة، التي تشمل بوركينا فاسو وأنجولا والجزائر وموريتانيا، في دور الـ16. يُلاحظ أن هذا المتصدر قد يكون أيضًا منافسًا قويًا.

تعادل منتخب مصر، أمس، مع غانا، بهدفين لكل منهما، في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية، ورفع المنتخب رصيده إلى نقطتين في المركز الثاني.

أهداف مباراة مصر وغانا

بدأ مارثون الأهداف في الدقيقة 45، عندما سجل محمد قدوس الهدف الأول لمصلحة غانا في مرمى مصر، وفي الدقيقة 69، سجل عمر مرموش هدف التعادل لمصلحة منتخب مصر بعد خطأ من إيناكي ويليامز، ثم سجل محمد قدوس الهدف الثاني لـ منتخب غانا في الدقيقة 71 من عمر المباراة، وفي الدقيقة 74، سجل مصطفى محمد هدف التعادل مُجددًا لـ منتخب مصر.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر، نظيره كاب فيردي، في تمام الساعة العاشرة مساء الإثنين المقبل، على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي بأبيدجان بكوت ديفوار.

ترتيب مجموعة مصر في أمم أفريقيا

1- منتخب الرأس الأخضر.. 6 نقاط.

2- منتخب مصر.. نقطتان.

3- منتخب غانا.. نقطة وحيدة.

4- منتخب موزمبيق.. نقطة وحيدة.