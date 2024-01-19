بقوة 4.8 درجة.. زلزال عنيف يضرب إيران

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن زلزالا بقوة 4.8 درجة ضرب محافظة أردبيل شمال غرب إيران مساء اليوم.

كانت هزة أرضية بقوة ، ضربت ولاية تيبازة غربي الجزائر بقوة 3 درجات على مقياس ريختر دون تسجيل خسائر بشرية أو مادية.

ومن جانبه؛ حدد مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء الجزائري، في بيان له ، مركز الهزة على بعد 3 كيلومترات، جنوب شرق ولاية تيبازة.

يذكر أن الجزائر تتعرض، بين الحين والآخر، إلى هزات أرضية وزلازل، كان أعنفها الزلزال الذي هز ولاية بومرداس شمالي البلاد في مايو عام 2003، وبلغت قوته 6.8 درجة، ما أدى إلى مقتل 2277 شخصا، فضلا عن تسببه في خسائر مادية كبيرة، ودمار هائل بالمنطقة.