وزير الدفاع السلوفاكي: البلاد بدون دفاع جوي بسبب أوكرانيا

أكد وزير الدفاع السلوفاكي روبرت كالينياك، اليوم الجمعة، أن الحكومة السلوفاكية السابقة تركت البلاد بدون دفاعها الصاروخي وطائراتها العسكرية، بسبب أوكرانيا.

ويخشى وزير الدفاع السلوفاكي، من أن تُترك بلاده بدون أنظمة دفاع جوي يمكنها تغطيها.

وأشار إلى أن الحلفاء سحبوا أنظمة باتريوت من البلاد، وقد لا يقوم الإيطاليون بتمديد المهمة لنشر أنظمة SAMP/T، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وأضاف الوزير السلوفاكي "سنطالب بتوفير الدفاع الجوي لسلوفاكيا من قبل حلفاء الناتو.

وقال الوزير: "لقد تركتنا الحكومة السابقة بدون نظام الدفاع الصاروخي الخاص بنا، وبدون الطيران المقاتل".

وكان رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو قال في وقت سابق إنه سيبلغ شخصيا نظيره الأوكراني دينيس شميجال أن براتيسلافا لن ترسل أسلحة إلى كييف، لكنها ستنقل فقط المساعدات الإنسانية.