مابعملش أدوار جريئة.. جومانا مراد: أرفض خدش الحياء.. والإغراء ممكن بنظرة

قالت الفنانة السورية جومانا مراد، إنها لا تقدم أدوارا جريئة، ولا تقبلها، وتهتم بعدم تقديم أدوار إغراء لمجرد الإغراء، مع ضرورة أن يكون العمل هادف وفي سياق درامي.

وأضافت الفنانة السورية جومانا مراد، خلال حوارها مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"،: "أرفض خدش الحياء.. والإغراء ممكن يبقى بنظرة".

ونوهت جومانا مراد، بأن التمثيل مهنة شاقة جدًا، وممكن أن لا أرى أولادي لساعات طويلة تصل لـ 36 ساعة.. وبعد ما أرجع، أجد نفسي بدخل المطبخ".

وواصلت: "التمثيل مهنة ذات طبيعة خاصة، والجمال مهم بالنسبة لأي ممثلة، وبالطبع يساعد كثيرًا.. بحب اللهجات المختلفة، وأحب الخروج عن نفسي، وأمام الكاميرا بتحول".