جومانا مراد: التمثيل مهنة شاقة.. والجمال مهم لأي فنانة

قالت الفنانة السورية جومانا مراد، إنها تحب السينما كثيرًا، وتشعر بالمتعة الكبيرة خلال عملها الفنية، مضيفة أن المجال الفني وتقديم الأعمال الفنية حب لدي.

واضافت جومانا مراد، خلال حوارها مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، مهنة التمثيل شاقة جدًا وممكن أن لا أرى أولادي لساعات طويلة تصل لـ 36 ساعة.. وبعد ما ارجع أجد نفسي بدخل المطبخ ".

وواصلت الفنانة السورية جومانا مراد، انه :" التمثيل مهنة ذات طبيعة خاصة، والجمال مهم بالنسبة لأي ممثلة وبالطبع يساعد كثيرًا.. بحب اللهجات المختلفة، وأحب الخروج عن نفسي وأمام الكاميرا بتحول".