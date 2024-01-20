اعتراف أممي .. جيش الاحتلال ارتكب جرائم محرمة دوليا

عذب وأسر الفلسطينيين سرا لشهرين

اعتبرت الأمم المتحدة، أن قوات الجيش الإسرائيلي اعتقلت آلاف الرجال في قطاع غزة، في ظروف قد ترقى إلى حد التعذيب، بحسب قولها

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، قال ممثل مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، أجيث سونجهاي، خلال مؤتمر صحفي دوري للأمم المتحدة في جنيف: "إن بعض المعتقلين أكدوا أن قوات الجيش الإسرائيلي عصّبت أعينهم واعتدت عليهم بالضرب وعندما أفرجت عنهم كانوا عراة لا يرتدون سوى حفاضات".

وأضاف أن "رجلا قال إنه لم يتمكن من الاستحمام إلا مرة واحدة خلال فترة احتجازه، التي استمرت 55 يوما. وهناك تقارير تفيد بأنه أفرج عن رجال لاحقا لكن فقط وهم يضعون حفاضات".

وقال سونجاي إن "شهاداتهم تتفق مع التقارير، التي تلقاها مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن اعتقال الفلسطينيين على نطاق واسع، بما في ذلك العديد من المدنيين المحتجزين سرًا، وغالبًا ما يتعرضون لسوء المعاملة، ولا يمكنهم الوصول إلى عائلاتهم أو محاميهم أو أن يحصلوا على أية حماية قضائية فاعلة"، وفقا لوكالة "وفا".