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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد التصعيد بين طهران وإسلام أباد.. انخفاض الرحلات في المجال الجوي الباكستاني

صدى البلد

انخفض عدد الرحلات الجوية التي تحلق عبر المجال الجوي الباكستاني إلى النصف، بعد التصعيد العسكري بين إسلام آباد وطهران. 

وذكرت صحيفة إكسبريس تريبيون الباكستانية، نقلاً عن مصادر مطلعة في إسلام أباد، أنه في 18 يناير، تم تسجيل 450 رحلة جوية في المجال الجوي الباكستاني، وهو ما يقرب من نصف متوسط الرحلات الذي كان يبلغ​​700-750 رحلة.

ويشير التقرير إلى أن مثل هذا التخفيض في عدد الرحلات سيؤثر سلبا على إيرادات باكستان، حيث أن شركات الطيران تدفع لهيئة الطيران المدني مقابل التحليق فوق البلاد.

وفي وقت سابق أصبح معروفا أن باكستان وإيران أعلنتا عن اهتمامهما المشترك بالمصالحة بعد تبادل الضربات الصاروخية.

وفي 16 يناير، أطلق الحرس الثوري الإيراني أول هجوم بصاروخ باليستي وطائرة بدون طيار على جماعات مسلحة في إقليم بلوشستان الباكستاني.

وأصدرت باكستان تحذيرا لإيران من أن مثل هذه التصرفات قد تؤدي إلى عواقب وخيمة وفي 18 يناير شنت القوات المسلحة الباكستانية سلسلة من الهجمات على مواقع في إقليم سيستان وبلوشستان الإيراني.

وأفادت وكالة رويترز، بأنه تم وضع القوات المسلحة الباكستانية، على خلفية تدهور العلاقات مع إيران، في حالة استعداد قتالي عالية للغاية.

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