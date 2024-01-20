بشرى سارة لمن خرج ولم يعد من المقيمين بالسعودية| تفاصيل

قال عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية إنه حرصاً من المملكة العربية السعودية على تحسين جودة العمل وضمن رؤية المملكة 2030 ، أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن إلغاء العمل بعدم السماح بدخول المملكة لمن سبق أن قدم بتأشيرة عمل وغادر بتأشيرة خروج، وعودة ولم يعد خلال مدة سريانها إلا بعد 3 سنوات من انتهائها ، على أن يتم السماح لهذه الفئة بدخول المملكة أعتبارًا من 3 رجب 1445 الموافق 15 يناير 2024.

وأفاد حنفي أنه بذلك يمكن لمن كان يقيم بالمملكة وخرج ولم يعد أن يعود بتأشيرة جديدة في حالة رغب في ذلك ، سواءً على خدمات صاحب العمل السابق أو على خدمات صاحب عمل جديد ، كما يمكن تمديد تأشيرة الخروج والعودة المنتهية لمن تعذر عودته عبر خدمة "تواصل " في منصة أبشر على أن يشترط ذلك سريان صلاحية هوية مقيم .