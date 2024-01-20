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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سيولة مرورية بشوارع العاصمة اليوم السبت 20-1-2024

سيولة مرورية
سيولة مرورية

عرضت مقدمة برنامج “8 الصبح” المذاع على فضائية dmc؛ الحالة المرورية بأهم شوارع وميادين القاهرة الكبرى اليوم السبت 20 يناير 2024 عبر تطبيق جوجل للخرائط، ويجب الالتزام بالسرعات المقررة، لوجود كاميرات المراقبة والرادارات بجميع أنحاء الجمهورية.

سرعات مراقبة بالرادارات بجميع أنحاء الجمهورية

وظهر طريق صلاح سالم باللون الأخضر الذي يعبر عن السيولة المرورية، والطريق الدائري ومحور 26 يوليو حتى المهندسين بهما أيضا سيولة مرورية مع وجود بعض الكثافات، ناصحة بربط حزام الأمان وتقليل السرعات المقررة، بالإضافة إلى وجود كاميرات مراقبة وردارات للألتزام بالسرعات المقررة.

 

 

سيولة مرورية أعلى كوبري 6 أكتوبر

كما ظهرت سيولة مرورية أعلى كوبري 6 أكتوبر، ونصحت مقدمة برنامج “8 الصبح” قائدي السيارات للقيادة بحرص شديد جدا لعدم وجود أى خسائر بشرية، وتهدئة السرعة منعا لتسبب أى حوادث على الطرق.

وأشارت أن محور 26 يوليو في الاتجاهين يظهر باللون الأخضر تعبر عن السيولة المرورية الكبيرة، بالإضافة إلى أن أعلى كوبري 6 أكتوبر في الاتجاهين به سيولة مرورية مع وجود بعض الكثافات المتقطعة وحتى امتداد رمسيس وغمرة بها، بالإضافة إلى أن كوبري 15 مايو به سيولة مرورية.

كوبري 6 أكتوبر سيولة مرورية سرعات مراقبة الحالة المرورية

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