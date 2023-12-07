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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحالة المرورية اليوم.. كثافات نسبية في شوارع القاهرة والجيزة

الحالة المرورية
الحالة المرورية

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، تفاصيل الحالة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية صباح اليوم الخميس.

وتبين أن هناك كثافات مرورية أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، وشارع السودان وميدان التحرير، بينما يشهد كوبرى أكتوبر وعبدالمنعم رياض ومناطق وسط البلد وجمال عبدالناصر كثافات مرورية نسبية، بجانب الدمرداش مرورًا بغمرة وأحمد عرابي، كما توجد كثافات مرورية أعلى ميدان لبنان وجميع المداخل المؤدية للميادين وميدان روكسي ورمسيس.

سيولة مرورية أعلى محاور محافظة الجيزة

وفي محافظة الجيزة تشهد نزلة الدائري اتجاه الصعيد وبمحور صفط اتجاه الجيزة والنيل السياحي كثافة مرورية، وبشارع الهرم مرورا بالمريوطية بمنطقة فيصل وفي شارع ترسا وبشوارع الجيزة توجد كثافات مرورية نسبية.

وتوجد سيولة مرورية أعلى محاور محافظة الجيزة وبحي الدقي وحي العجوزة، مرورًا بشارع جامعة الدول العربية، وشارع السودان.

كما يوجد تباطؤ في حركة سير السيارات أعلى مناطق كورنيش النيل، متجها إلى مناطق حلوان والملك الصالح، ومنطقة عين شمس وسرايا القبة، وعلى الطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها، وفي طريقه إلى ميدان المؤسسة ومدينة الفسطاط شهد كثافات مرورية.
 

 

الحالة المرورية وسط البل كثافات مرورية رمسيس ميدان روكسي عبدالمنعم رياض

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