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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الحالة المرورية في مصر| طقس اليوم يتسبب بتكدس بعض الشوارع والمحاور.. تفاصيل

صدى البلد

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على شاشة الأولى والفضائية المصرية، الحالة المرورية في الشوارع والميادين الرئيسية في القاهرة و الجيزة.

ويشهد شارع رمسيس كثافة مرورية حتى شارع الجيش وصولا إلى ميدان العباسية، مع وجود كثافات بسيطة بشارع صلاح سالم، أما بالنسبة لكوبري الجلاء فيشهد سيولة مرورية حتى طريق العروبة، و هناك كثافات مرورية نسبية عند كوبري المطار تقل و تختفي حتى طريق المطار.

وتظهر كثافات مرورية بسيطة متحركة ومستمرة من كورنيش النيل القادم من المظلات حتى وسط البلد.

وبالنسبة لمحافظة الجيزة، تظهر كثافات مرورية في شارع الهرم تحديدا، وتشهد حركة السيارات تباطؤ شديدا بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية، و كذلك في منطقة المساحة و شارع العريش و الطالبية، مع ظهور بعض الكثافات بمنطقة مشعل، هناك كثافات للمتجه إلى كوبري الجيزة المعدني.

الحالة المرورية بالشرقية

 

وعن الحالة المرورية في محافظة الشرقية، هناك سيولة مرورية بطريق الزقازيق منيا القمح، أما الحالة داخل مدينة الزقازيق بها كثافة مرورية بسيطة في طريق المحافظة و الجامعة، بينما هناك سيولة مرورية عند موقف المنصورة.

صباح الخير يا مصر الحالة المرورية القاهرة رمسيس العباسية صلاح سالم وسط البلد الجيزة شارع الهرم

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