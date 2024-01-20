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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محاضرة فنية للزمالك قبل لقاء الوحدة الإماراتي اليوم

صدى البلد

يلقي معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محاضرة فنية على اللاعبين عصر اليوم، السبت، قبل التحرك لاستاد آل نهيان لخوض لقاء الوحدة الإماراتي المقرر لها في التاسعة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت الإمارات، السابعة إلا ربع بتوقيت القاهرة، في نصف نهائي بطولة الوحدة الودية بأبوظبي.

وسيشرح المدير الفني بعض الأمور الخططية والفنية استعداداً للقاء المرتقب، ويمنح اللاعبين التعليمات النهائية قبل التوجه لملعب المباراة.

وتضم قائمة الزمالك لخوض بطولة الوحدة الودية كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد – معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – حاتم سكر – أحمد زكي -  محمود حمدي "الونش" – مصطفى الزناري – محمود علاء – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – نبيل عماد "دونجا" – سيد عبدالله "نيمار" – مصطفى شلبي – يوسف إبراهيم "أوباما" -  محمود عبد الرازق "شيكابالا" – محمد حسام "بيسو" – محمد السيد – إبراهيما نداي.

الهجوم: سامسون أكينيولا – ناصر منسي – عمار ياسر.

المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الوحدة الاماراتي قائمة الزمالك معتمد جمال المدير الفني

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