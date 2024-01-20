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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد مغادرته الدوري السعودي.. برشلونة يرفض التعاقد مع هندرسون

صدى البلد

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية عن رفض إدارة نادي برشلونة الإسباني للتعاقد مع لاعب وسط نادي أياكس الجديد، جوردان هندرسون، خلال الفترة الأخيرة.

وانتقل هندرسون إلى أياكس أمستردام من الاتفاق السعودي بعد قضاء فترة قصيرة هناك، حيث لم يتأقلم بشكل جيد في ظل وجود مواطنه ستيفن جيرارد.

ووفقًا للتقرير، قدم بعض الوكلاء عرضًا لبرشلونة لضم هندرسون، خاصة أن النادي الكتالوني كان يبحث عن لاعب خط وسط مدافع، ومع ذلك، لم يظهر أي اهتمام من قبل برشلونة في اللاعب، حيث اعتبروا أنه ليس مناسبًا لأسلوب الفريق ولا تتوفر الأموال الكافية للتعاقد معه.

وتم دفع مبلغ قدره 1.5 مليون يورو من قبل أياكس للحصول على خدمات هندرسون من الاتفاق السعودي، وسيحصل اللاعب على راتب سنوي يبلغ 3.2 مليون يورو.

 يذكر أن هندرسون قد انتقل إلى أياكس على الرغم من وجود اهتمام من قبل أندية أخرى قوية مثل يوفنتوس، بوروسيا دورتموند، وتشيلسي.

الاتفاق السعودي النادي الكتالوني بوروسيا دورتموند أياكس أمستردام ديبورتيفو جوردان هندرسون

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