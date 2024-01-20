عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تطوير استغلال أملاك الرى والعمل على زيادة معدلات تحصيل المستحقات

صدى البلد

 تفقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى مقر مبنى هندسة ري إسنا موجها بإجراء أعمال الصيانة اللازمة للمبنى ، وذلك في إطار زيارته اليوم السبت لمحافظة أسوان كما تفقد  مبنى إدارة قناطر اسنا الجديدة ، وإدارة الأملاك بالوجه القبلي ، وتفقد المستشفي والنادي المقامان على أملاك الرى بإسنا ، حيث وجه الدكتور سويلم لرئيس قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري لبحث تطوير استغلال أملاك الرى الواقعة أمام مبنى هندسة ري إسنا ، ودراسة زيادة إيرادات الوزارة من هذه الأملاك ، وسرعة إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع المخالفات الإدارية التى تم رصدها فى إستغلال أملاك الري بالمستشفى والنادى .

وخلال لقاءه بالعاملين .. أكد الدكتور سويلم على أهمية زيادة معدلات تحصيل المستحقات الخاصة بالوزارة لتمكين الوزارة من زيادة المكافآت التحفيزية للعاملين بها ، كما شدد  علي تطبيق معايير وآليات التحفيز والمكافآت لتحقيق عدالة توزيع المكافآت والحوافز علي جميع المستويات الوظيفية بالوزارة ، والعمل على زيادة مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالوزارة .

كما وجه  بتطوير فرع مركز التدريب الإقليمى بإسنا لتوفير المزيد من الدورات التدريبية المتميزة للعاملين بمحافظات الوجه القبلى .

IMG-20240120-WA0281
IMG-20240120-WA0281
IMG-20240120-WA0276
IMG-20240120-WA0276
IMG-20240120-WA0275
IMG-20240120-WA0275
IMG-20240120-WA0279
IMG-20240120-WA0279
IMG-20240120-WA0273
IMG-20240120-WA0273
IMG-20240120-WA0274
IMG-20240120-WA0274
IMG-20240120-WA0272
IMG-20240120-WA0272

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأمطار تضرب.. الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية وحالة الطقس خلال الفترة المقبلة

حقيقة عودة رمضان صبحي لـ الأهلي واللاعب يصدم الزمالك للمرة العاشرة

نهاية رحلة الزعيم| عادل إمام يقرر اعتزال الفن ونجله يكشف السبب

صدمة جديدة لـ منتخب مصر قبل 48 ساعة من مباراة الرأس الأخضر

إحنا أحسن من أوروبا.. مساعد وزير التموين يفجر مفاجأة عن السلع في مصر.. ماذا قال؟

رسميًا.. 10 فئات محرومة من إجازة الخميس المقبل| اعرف التفاصيل

صدمة للجماهير الحمراء.. أحمد حسن يعلن رحيل نجم الأهلي

أنزل بالبرنص .. منشور صادم من ياسمين رئيس بسبب حفل joy awards

ترشيحاتنا

المركزي: تحسن أرصدة الكمبيالات المخصومة من البنوك لـ79.7 مليار جنيه أغسطس الماضي

قلب الأسواق العالمية.. أحدث موبايل Honor بكاميرا دقة 180 ميجابكسل

أشعلت مواقع التواصل .. فلسطينية تطلق اسم عبدالفتاح السيسي على مولودها بالسويس

هل ادعى محمد صلاح الإصابة في مباراة مصر وغانا |طبيب الأهلي يوضح

الخارجية: موقف مصر من قضية التهجير واضح وصريح.. فيديو

30 مليون دولار| مشروع مصري بريطاني يخفض أسعار الدواجن.. لا استيراد بعد اليوم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم تعبه.. هاني الناظر يقدم حلولا اقتصادية لعلاج الشعر في الشتاء

بسبب لقائه بالسادات في زنزانة. .كيف تحول اعتقال جلال الدين الحمامصي إلى منحة؟

تصميم جريء.. داليا البحيري تثير الجدل بظهورها في حفل joy awards

وصول جورجينا رودريجيز حفل joy awards .. صور

فيديو

إنت فاضية.. أخو ياسمين عبد العزيز يهاجم بسمة وهبة بسبب طلاق شقيقته

ميمي جمال أول الوافدين لحفل الـ joy awards | فيديو

حقيقة تعرض جورج وسوف لأزمة صحية في السعودية.. فيديوجراف

سرقوا مليون جنيه.. القبض على عصابة كمين الشرطة المزيف في 6 أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح: مطلوب خطة تنفيذية لوثيقة مجلس الوزراء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 16

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ألمانيا والإبادة الكيوت

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ