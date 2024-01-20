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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تامر أمين : محمد صلاح شال المنتخب لوحده آخر 7 سنين

محمد صلاح
محمد صلاح

وجه الاعلامي تامر امين رسالة هامة للذين يقومون بمهاجمة محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني ونادي ليفربول الانجليزي.

 وتابع تامر امين خلال برنامج “اخر النهار” المذاع عبر قناه “النهار” قائلا:" انتوا عايزين ابو مكه يعتزل اللعب هو صحيح ما كانش كويس اخر مبارتين مع المنتخب لكنه هو اللي شايل المنتخب اخر 7 سنين  بعد اعتزال الجيل الذهبي".

تياره كاره ومغرض

واضاف تامر امين قائلا:" اعلم جيدا ان الشعب المصري من داخله لا يريد الهجوم على محمد صلاح ولكنه ينساق احيانا وراء تيار كاره ومغرض لاسباب سياسية ورياضية واسباب اخرى".

وتابع تامر امين :"قائلا اخر 7 سنوات كان لدينا منتخب اسمه باصي لصلاح ومحمد صلاح لوحده ومعاه 10 لعيبه ما نعرفش اسمائهم وصلنا لنهائي كاس الامم الافريقية مرتين وصعدنا لكاس العالم".

الإعلامي تامر أمين الأمم الأفريقية الشعب المصري المنتخب الوطني كأس الأمم الافريقية كأس العالم

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