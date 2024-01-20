تامر أمين : محمد صلاح شال المنتخب لوحده آخر 7 سنين

وجه الاعلامي تامر امين رسالة هامة للذين يقومون بمهاجمة محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني ونادي ليفربول الانجليزي.

وتابع تامر امين خلال برنامج “اخر النهار” المذاع عبر قناه “النهار” قائلا:" انتوا عايزين ابو مكه يعتزل اللعب هو صحيح ما كانش كويس اخر مبارتين مع المنتخب لكنه هو اللي شايل المنتخب اخر 7 سنين بعد اعتزال الجيل الذهبي".

تياره كاره ومغرض

واضاف تامر امين قائلا:" اعلم جيدا ان الشعب المصري من داخله لا يريد الهجوم على محمد صلاح ولكنه ينساق احيانا وراء تيار كاره ومغرض لاسباب سياسية ورياضية واسباب اخرى".

وتابع تامر امين :"قائلا اخر 7 سنوات كان لدينا منتخب اسمه باصي لصلاح ومحمد صلاح لوحده ومعاه 10 لعيبه ما نعرفش اسمائهم وصلنا لنهائي كاس الامم الافريقية مرتين وصعدنا لكاس العالم".