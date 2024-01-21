اليوم.. الحكم في إعادة محاكمة متهم بحرق كنيسة كفر حكيم

تصدر الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، الحكم في إعادة محاكمة متهم لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ "حرق كنيسة كفر حكيم".

اقرأ ايضًا :

المتهمون في هذه القضية، صدر ضدهم حكم غيابي بالسجن المؤبد، لكونهم كانوا هاربين وألقي القبض على بعضهم مؤخراً، فقاموا باتخاذ إعادة إجراءات محاكمتهم من جديد حضوريًا أمام الدائرة الأولى إرهاب.

اقرأ ايضًا :

على جانب آخر، تستكمل الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار وجدى عبدالمنعم، المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، اليوم الأحد، محاكمة 57 متهما، بقضية إعادة هيكل اللجان النوعية للإخوان والانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، والمعروفة إعلاميا بـ «اللجان النوعية للجماعة».

وجهت النيابة للمتهمين بالقضية، اتهامات الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة إليهم عدة جرائم، منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد، بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.