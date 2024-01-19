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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انهال على مطلقته طعنًا وقـ.تل ابنته.. تعرف على موعد إعدام الأب المفتري

انهال على مطلقته
انهال على مطلقته طعنًا بـ«مطواة» وقتل ابنته

قررت محكمة جنايات الزقازيق، تحديد موعد الحكم على الأب المفتري بعد إحالة أوراق عامل لمفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، بقتل ابنته والشروع في قتل مطلقته لخلافات بينهم.

وحددت هيئة المحكمة جلسة اليوم الثاني من شهر فبراير المقبل للنطق بالحكم.

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صدر القرار  برئاسة المستشار سلامة جاب الله،وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوى، وخالد محمد حافظ، ومحمد صالح القطان وأمانة سر نبيل شكرى 

وتعود أحداث القضية رقم 19408 لسنة 2023 جنايات مركز فاقوس، والمقيدة برقم لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، لشهر يناير من العام المنقضي، عندما أحالت النيابة العامة "عبد الهادي . ر . ع" 34 عاما، عامل بمصنع أخشاب، ومقيم 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، إلي المحاكمة الجنائية، في واقعة اتهامه بقتل ابنته الطفلة "كريمة"، والشروع في قتل مطلقته "دعاء . ح . س" 38 عاما ربة منزل، ومقيمة بإحدي قري مركز فاقوس، وذلك بسبب خلافات بينهما.

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كشفت تحريات المباحث الجنائية، وأقوال المجني عليها، بأنها حال توجهها إلى أحد أقاربها رفقة ابنتها بقرية مجاورة بدائرة مركز فاقوس، وذلك لإنهاء نزاع بينها وبين طليقها، وهناك فوجئت بالمتهم وقد انهال عليها وطفلتها طعناً بسلاح أبيض ما أدي لإصابتهما والتي أودت بحياة ابنتهم، وأفادت التحريات أنه علي أثر خلافات بين المتهم ومطلقته، حضر من مدينة السادس من أكتوبر معدا سلاحا أبيض، ومنتويا قتل المجني عليهما الأولي والثانية، وحال وصوله لمكان الواقعة قام بالتعدي عليهما.

وأضافت التحقيقات أن المتهم قتل المجني عليها "ابنته" الطفلة عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك، وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض "مطواة"، وتوجه إلى محل تواجدها وما إن ظفر بها حتي انهال عليها طعناً بمنطقتي الصدر والظهر، فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها، وكذلك شرع في قتل المجني عليها "مطلقته"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وذلك حال تواجدها رفقة ابنتها فانهال عليها طعناً ما أدي لإصابتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو تداركها للعلاج، وذلك لخلافات بينهم.

وعقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.

محكمة الجنايات محكمة جنايات الزقازيق محاكمة قتل ابنته الشروع فى قتل زوجته

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