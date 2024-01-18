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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خلال ثوان.. خطوات حجز موعد في الشهر العقاري

في ثوان.. خطوات حجز
في ثوان.. خطوات حجز موعد في الشهر العقاري

في ثوان.. خطوات حجز موعد في الشهر العقاري شهدت محركات البحث على مدار الساعات الماضية عمليات بحث علي محركات البحث المختلفة عن طريقة حجز موعد في مكتب الشهر العقاري، لإنهاء خدمات التوثيق الخاصة بهم وذلك لعدم الذهاب في الزحام والانتظار.

وفي هذا التقرير يوضح موقع صدى البلد خطوات حجز موعد في الشهر العقاري في مختلف محافظات الجمهورية.

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كيفية حجز موعد في الشهر العقاري أون لاين

يمكن للمواطن حجز موعد في الشهر العقاري من خلال تنزيل تطبيق أرغب في عمل توكيل والذي أتاحته وزارة العدل خلال السنوات الماضية علي الهواتف المحمولة، فيقوم المواطن بالبحث وتنزيل تطبيق أرغب في عمل توكيل وبعد ذلك يقوم بإدخال البيانات الخاصة به.

وبعد فتح التطبيق يقوم المواطن بإدخال البيانات الخاصة به والرقم القومي والمكتب الذي يحتاج لعمل توكيل فيه، فيقوم التطبيق بتحديد المكتب وحجز موعد يمكن من خلاله الذهاب إلى مصلحة الشهر العقاري والمكتب الذي تم تحديده لإنهاء الخدمة الخاصة به في دقائق.

كما يقوم التطبيق بإظهار المكاتب المتواجدة بمحيط المكان، حيث يشمل التطبيق ارغب في عمل توكيل  قوائم وخرائط لمكاتب التوثيق المميكنة والتي تتيح تحديد أقرب فرع عن طريق نظام تحديد المواقع "GPS"، ويجيب التطبيق على الأسئلة المتعلقة بكثافة الحضور داخل مكاتب التوثيق المدرجة على التطبيق بناء على بيانات مؤكدة.

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تفاصيل حجز موعد في الشهر العقاري

كما يمكن للمواطن بعد تثبيت التطبيق علي الهاتف الخاص به الدخول على الصفحة الرئيسية وبعدها تظهر له عدة اختيارات يضغط على حجز موعد في الشهر العقاري، ويقوم بعد ذلك يستعرض التطبيق المكاتب القريبة منه ويختار المواطن المكاتب القريب، ويضغط علي حجز موعد ويقوم بإدخال كافة البيانات المتعلقة به من رقم قومي وعنوان ونوع المحرر الذي يحتاج إلى تخصيصه.

وقامت وزارة العدل خلال السنوات الماضية وفي إطار التحول الرقمي الذي تشهده الدولة المصرية وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للتسهيل علي المواطنين قامت بإدخال الخدمات المميكنة في قطاع الشهر العقاري والتوثيق وعمل مكاتب شهر عقاري مميكنة، ومكاتب أمامية في المحاكم لإنهاء كافة الأوراق والدعاوي الخاصة بالمواطنين.

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