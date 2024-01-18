غسل 50 مليون جنيه.. التحقيق مع صاحب مكتب استيراد وتصدير

قررت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب مكتب إستيراد وتصدير "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة الجيزة).

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جاء ذلك لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع وقيامه بغسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية والسيارات والدراجات النارية - تأسيس الشركات) بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ (50 مليون جنيه).

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تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.