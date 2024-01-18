أخذ فلوسهم والمباحث ضبطته.. النيابة تستمع لضحايا مستريح السيارات

استمعت نيابة الأموال العامة لضحايا مستريح السيارات بالجيزة، لقيامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بدعوى توظيفها.

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تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بلاغا من (خمسة أشخاص) بقيام (تاجر سيارات- مقيم بمحافظة الجيزة) بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها لهم فى تجارة السيارات مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

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كشفت التحريات قيام المشكو فى حقه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تلقـى مبالغ ماليـة مـن المـواطنين بـزعم استثمارها وتوظيفهـا لهـم فى مجال تجارة السيارات مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها فيما بينهم مـمـا مـكـنـه مـن الاستيلاء على مبلغ 2 مليون جنيـه مـن المُبلغين وتوقف عـن سـداد أصـول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها، كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية تم ضبطه.. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وبدأت النيابة الاستماع للضحايا.