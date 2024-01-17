الإعلان عن مسابقة المستشار الفنجري لخدمة الدعوة والفقه الإسلامي.. اعرف التفاصيل

أعلن المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولةعن موضوعات مسابقة المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري لصالح خدمة الدعوة والفقه الإسلامي.

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وينشر موقع صدى البلد تفاصيل الموضوعات الموضحة بإعلان المسابقة، والتي جاءت كالتالي:

اجتمعت السبت الماضي اللجنة العليا لوقف المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري لصالح جائزة خدمة الدعوة والفقه الإسلامي برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة ناظر الوقف.

بحضور كل من أعضاء اللجنة: الدكتور شوقي إبراهيم علام مفتي الديار المصرية ولدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق ولدكتور احمد فؤاد باشا نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق والدكتور عبد الله عبد الفتاح التطاوي نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق و الدكتور محمد محمود أبو هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر والمستشار محمد حسن محمد نائب رئيس الهيئة الأمين العام والمستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة مقرر اللجنة العليا للوقف.

وقررت اللجنة العليا للوقف اختيار الموضوعين الآتيين المزمع طرحهما لمسابقة عام 2024/ 2025 :

الموضوع الأول: في مجال الدعوة: "مسئولية رجال الأعمال في النهوض بالمجتمعات".

الموضوع الثاني: في مجال الفقه الإسلامي: "جهود ذوي الإعاقة في إثراء الفقه الإسلامي".

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها مقرر اللجنة العليا للوقف.