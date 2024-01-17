عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الإعلان عن مسابقة المستشار الفنجري لخدمة الدعوة والفقه الإسلامي.. اعرف التفاصيل

الإعلان عن مسابقة
الإعلان عن مسابقة المستشار الفنجري لخدمة الدعوة والفقة

أعلن المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولةعن موضوعات مسابقة المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري لصالح خدمة الدعوة والفقه الإسلامي.

اقرأ ايضًا : 

وينشر موقع صدى البلد تفاصيل الموضوعات الموضحة بإعلان المسابقة، والتي جاءت كالتالي: 

اجتمعت السبت الماضي اللجنة العليا لوقف المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري لصالح جائزة خدمة الدعوة والفقه الإسلامي برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة ناظر الوقف.

بحضور كل من  أعضاء اللجنة: الدكتور شوقي إبراهيم علام مفتي الديار المصرية ولدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق ولدكتور احمد فؤاد باشا نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق والدكتور عبد الله عبد الفتاح التطاوي  نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق و الدكتور محمد محمود أبو هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر والمستشار محمد حسن محمد نائب رئيس الهيئة الأمين العام والمستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة مقرر اللجنة العليا للوقف. 

وقررت اللجنة العليا للوقف اختيار الموضوعين الآتيين المزمع طرحهما لمسابقة عام 2024/ 2025 :

الموضوع الأول: في مجال الدعوة: "مسئولية رجال الأعمال في النهوض بالمجتمعات". 

الموضوع الثاني: في مجال الفقه الإسلامي: "جهود ذوي الإعاقة في إثراء الفقه الإسلامي".

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها مقرر اللجنة العليا للوقف.

قضايا الدولة هيئة قضايا الدولة جوائز مسابقة الفنجري مسابقة الفنجري جوائز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الداخلية تضبط إمبراطور الحشيش بالغربية

نزلت تاني| انخفاض كبير في أسعار الدواجن اليوم.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

هي من طلبت الطلاق| كواليس جديدة في انفصال العوضي وياسمين.. تفاصيل

بعد جدل زواجه السابع.. من هى مريم علاء بعد ظهورها مع حسين فهمي؟

قرار قضائى عاجل لخروج سما المصرى من السجن.. 19 فبراير

إسعاد يونس أبرزهم| التهاني تتوالى من الفنانين على ياسمين عبدالعزيز.. وحقيقة تعليق ريهام حجاج

خلال ساعات| إجازة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في الحكومة والقطاع الخاص.. 3 أيام متتالية

رغم انخفاضها.. تحذير عاجل من شعبة الدواجن للمواطنين بشأن الفراخ| فماذا ينتظر أسعارها الفترة القادمة؟

ترشيحاتنا

بدء اجتماع وزراء الخارجية العرب لبحث تداعيات مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وأرض الصومال

تهاني مخلوطة بالطلاق|ماذا قال الفنانون لـ ياسمين عبد العزيز بعد الانفصال عن العوضي؟

ميرسك: اضطراب الشحن في البحر الأحمر مستمر لأشهر

السفير معتز مصطفى: مصر حريصة دائما على تقديم الدعم لجنوب السودان

أول ظهور لـ أحمد العوضي بعد طلاق ياسمين عبد العزيز

امتحانات الشهادة الإعدادية| أمهات مصر: رصدنا شكاوى من النحو بالجيزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

النساء أكثر عرضه لترهلات الجلد من الرجال.. اعرف الأسباب

والده مات| نجم السنغال يغادر أمم إفريقيا.. والاتحاد يصدر بيانا

حقيقة الشماتة في ياسمين.. صور أثارت الجدل لـ ريهام حجاج ومحمد حلاوة

مشروب يدفع الاطفال للتفكير في التخلص من حياتهم | تحذير مهم

فيديو

وزير الدفاع يؤكد على رفض مصر لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين

جنازة لـ شهيدة فلسطينية أبكت الملايين من رواد السوشيال الميديا.. لهذا السبب|شاهد

محمد المجذوب يرزق بمولود جديد .. فيديو

فقد ابنه وزوجته وابنته.. دخول وائل الدحدوح مصر قادما من غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ