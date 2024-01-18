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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لتقديم شكوى إلى النيابة الإدارية.. تطبيق جديد مخصص على الهاتف المحمول.. فيديو

لتقديم شكوى للنيابة
لتقديم شكوى للنيابة الإدارية.. تطبيق جديد مخصص على المحمول

قامت وحدة التحول الرقمي بالنيابة الإدارية بالإطلاق التجريبي لتطبيق الهاتف المحمول المخصص لتلقي شكاوى المواطنين العاديين والاعتباريين تحت اسم "منظومة الشكاوى وقياس الأداء ".

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جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار/ حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية، بتفعيل منظومة التحول الرقمي ضمن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "رؤية مصر ٢٠٣٠"، ومواكبةً لمرور سبعين عامًا على نشأة النيابة الإدارية كهيئة قضائية عريقة ذات دور محوري في مكافحة الفساد وإعلاء سيادة القانون، وفي إطار بروتوكول تعاون مبرم بين النيابة الإدارية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

 

وصرح المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية أن التطبيق يَهدِف لتوفير وسيلة سهلة وبسيطة، متاحة على مدار الساعة لتلقي شكاوى المواطنين، تتسم بالسرعة والفاعلية، فضلًا عن إمكانية الاستعلام عن الشكوى  ومتابعة ما طَرَأَ عليها من مستجداتٍ من خلالِ التطبيق؛ بما من شأنه تحقيق العدالة الناجزة، وتوفير المزيد من الجهد والوقت للمواطنين من مقدمي الشكوى.

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وغنيُّ عن البيان أن هذا التطبيق الإلكتروني يُعَدُّ خطوة هامة تخطوها النيابة الإدارية التي تسير بكل إمكانيتها لمواكبة "رؤية مصر ٢٠٣٠" الرامية نحو تحقيق التنمية المستدامة عَبرَ تقديم حلول تكنولوجية غير تقليدية يكون لها أثرها في توطين مفهوم الحَوكَمة في كافة الهيئات القضائية والمؤسسات والأجهزة الحكومية، بما يخدم رؤية مصر الطموحة والتي تستهدف رفع جودة حياة المواطن المصري.

يمكن الآن تحميل تطبيق "منظومة الشكاوى وقياس الأداء" مجانا"، والاستفادة من كافة خدماته، والمتاح عبر المتاجر الرقمية لأنظمة التشغيل المختلفة "Android - IOS - Huawei".

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