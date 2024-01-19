عملة ورقية أوقعته .. المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر هيروين

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، عاطل بالسجن المؤبد وبتغريمه 100 ألف جنيه لاتجاره في جوهر الهيروين المخدر في دار السلام، وأمرت المحكمة بمصادرة الجوهر المخدر وألزمته المصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار حامد راشد، وعضوية المستشارين محمد الشرقاوى وسالى الصعيدى، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

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كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «سيد .م»، 46 عامًا، عاطل بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة بإحراز جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

أكد الرائد شرطة عبد الرحمن عادل محمد رجائي، معاون مباحث قسم دار السلام أنه وردت إليه معلومة من مصدر سري مفادها إتجار المتهم في المواد المخدرة وبالانتقال إلى محل تواجدهة أجرى معه عملية شراء مستترًا تحت غطاء متعاطي بأن أعطى له ورقة مالية من فئة المائة جنيه مدون عليها عبارة «الحكمدار» فأعطى له المتهم طوعية لفافة لجوهر الهيروين المخدر وبضبطه وضبط اللفافة عثر بحوزته على الورقة المالية التي قام بإعطائها له، وحقيبة بداخلها لفافتين لجوهر الهيروين المخدر.

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وأضاف أنه تم ضبط ميزان حساس ومبلغ مالي وهاتف محمول وبمواجهته أقر بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة تجارته، والهاتف المحمول لترويج تجارته.

أوضح تقرير المعمل الكيماوي الذي جاء بملاحظات النيابة العامة في قضية اتهام عاطل بالاتجار في جوهر الهيروين المخدر أن اللفافتين المضبوطتين اللذين تم ضبطهما بحوزة المتهم وزنت 140.7 جرام وأن اللفافة المضبوطة وزنت 1.4 جرام وثبت أنها لجوهر الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

وأضاف التقرير أن الميزان المضبوط غسالته تحتوي على جوهر الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.