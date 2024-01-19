عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عملة ورقية أوقعته .. المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر هيروين

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، عاطل بالسجن المؤبد وبتغريمه 100 ألف جنيه لاتجاره في جوهر الهيروين المخدر في دار السلام، وأمرت المحكمة بمصادرة الجوهر المخدر وألزمته المصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار حامد راشد، وعضوية المستشارين محمد الشرقاوى وسالى الصعيدى، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

اقرأ ايضًا :

txt

غسل 50 مليون جنيه.. التحقيق مع صاحب مكتب استيراد وتصدير

txt

أخذ فلوسهم والمباحث ضبطته.. النيابة تستمع لضحايا مستريح السيارات

txt

وزير العدل يشهد أداء اليمين القانونية للأعضاء الجدد بمصلحة الشهر العقاري

txt

الإعلان عن مسابقة المستشار الفنجري لخدمة الدعوة والفقه الإسلامي.. اعرف التفاصيل

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «سيد .م»، 46 عامًا، عاطل بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة بإحراز جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

أكد الرائد شرطة عبد الرحمن عادل محمد رجائي، معاون مباحث قسم دار السلام أنه وردت إليه معلومة من مصدر سري مفادها إتجار المتهم في المواد المخدرة وبالانتقال إلى محل تواجدهة أجرى معه عملية شراء مستترًا تحت غطاء متعاطي بأن أعطى له ورقة مالية من فئة المائة جنيه مدون عليها عبارة «الحكمدار» فأعطى له المتهم طوعية لفافة لجوهر الهيروين المخدر وبضبطه وضبط اللفافة عثر بحوزته على الورقة المالية التي قام بإعطائها له، وحقيبة بداخلها لفافتين لجوهر الهيروين المخدر.

اقرأ ايضًا :

txt

عملة الحكمدار توقع تاجر الهيروين في دار السلام.. مفاجأة معاون مباحث قسم الشرطة

txt

المشدد 10 سنوات لعامل أشعل النار في منزل جارته

txt

موّتها وسط الشارع | قرار عاجل من جنايات الزقازيق ضد عامل

txt

لتقديم شكوى إلى النيابة الإدارية.. تطبيق جديد مخصص على الهاتف المحمول.. فيديو

txt

خلال ثوان.. خطوات حجز موعد في الشهر العقاري

txt

خلاف على وحدة سكنية.. التحقيق في مشاجرة بين شاب و3 أشخاص انتهت بكارثة

وأضاف أنه تم ضبط ميزان حساس ومبلغ مالي وهاتف محمول وبمواجهته أقر بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة تجارته، والهاتف المحمول لترويج تجارته. 

أوضح تقرير المعمل الكيماوي الذي جاء بملاحظات النيابة العامة في قضية اتهام عاطل بالاتجار في جوهر الهيروين المخدر أن اللفافتين المضبوطتين اللذين تم ضبطهما بحوزة المتهم وزنت 140.7 جرام وأن اللفافة المضبوطة وزنت 1.4 جرام وثبت أنها لجوهر الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

وأضاف التقرير أن الميزان المضبوط غسالته تحتوي على جوهر الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.  

محكمة جنايات القاهرة محكمة الجنايات تاجر هيروين مخدرات السجن المؤبد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بحبه جدا .. رد صادم من دينا عن حقيقة زواجها بـ أحمد الفيشاوي

بسبب مباراة مصر وغانا.. التونسي طارق دياب يثور غضبًا في استديو التحليل

صدمة .. مدة غياب محمد صلاح وموقفه من مباراة كاب فيردي القادمة

380 مليار جنيه في أسبوعين.. وهذا آخر موعد لشهادات 27%| تفاصيل

صحيفة إنجليزية تكشف نوع إصابة محمد صلاح

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار غزيرة في عدة مناطق خلال ساعات

الكيلو بـ 290 جنيها.. حقيقة ارتفاع أسعار اللحوم في الفترة المقبلة |تفاصيل

قلع التيشيرت.. موقف صادم من مؤلف فيلم الملكة على الريد كاربت

ترشيحاتنا

5 حقائق غريبة عن الحضارة المصرية القديمة.. اللغز في رقم 3

بيان عاجل من الجيش الأمريكي بعد استهداف الحوثيين لسفينة شحن بخليج عدن

قفزة تاريخية في أسعار الذهب اليوم الجمعة 19-1-2024.. كم وصل عيار 21

عملة ورقية أوقعته .. المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر هيروين

ملكة بريطانيا المستقبلية تخضع لعملية جراحية خطيرة.. ما القصة؟

دعاء ليلة الجمعة لسعة الرزق وسداد الدين .. مستجاب بين العصر والمغرب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأقل التكاليف.. طريقة عمل كيكة الذرة

دمية تسخر من أطفال غزة .. ما قصتها؟

بدون أدوية.. جمال شعبان ينشر روشتة ذهبية لأي شخص

بفستان قصير..دينا تثير الجدل بالسوشيال ميديا بعد ظهورها مع أحمد الفيشاوي

فيديو

بشائر 2024.. اكتشاف منجم ذهب جديد

فيروس فتاك.. الصين تجري تجارب جديدة على الفئران

4 تغييرات بتشكيل منتخب مصر أمام غانا

سلاسل ألماس بمليون جنيه.. كشف لغز سرقة مايا شيحة داخل مركز تجميل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ