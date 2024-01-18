عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد 10 سنوات لعامل أشعل النار في منزل جارته

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

قضت محكمة جنايات القاهرة، غيابيًا بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهم بإضرام النيران في شقة في دار السلام، انتقامًا من نجل صاحبة الشقة.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوى وسالى الصعيدى، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.

اقرأ ايضًا :

txt

وزير العدل يشهد أداء اليمين القانونية للأعضاء الجدد بمصلحة الشهر العقاري

txt

الإعلان عن مسابقة المستشار الفنجري لخدمة الدعوة والفقه الإسلامي.. اعرف التفاصيل

txt

من هنا.. رابط التقديم في وظائف وزارة العدل 2024

txt

موعد التقديم لوظائف وزارة العدل 2024 .. اعرف التفاصيل

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 13046 لسنة 2023 جنايات قسم دار السلام المقيدة برقم 2151 لسنة 2023 كلي حلوان تحت إشراف المستشار مصطفى المتناوي المحامي العام الأول لنيابة حلوان الكلية قيام المتهم «أحمد ي»، 26 سنة، عامل بدائرة قسم شرطة دار السلام بوضع المار عمدًا في المسكن الخاص بالمجني عليها «منى .ع» المملوك للمجني عليها «هاجر .م» .

اقرأ ايضًا :

txt

موّتها وسط الشارع | قرار عاجل من جنايات الزقازيق ضد عامل

txt

لتقديم شكوى إلى النيابة الإدارية.. تطبيق جديد مخصص على الهاتف المحمول.. فيديو

txt

خلال ثوان.. خطوات حجز موعد في الشهر العقاري

txt

خلاف على وحدة سكنية.. التحقيق في مشاجرة بين شاب و3 أشخاص انتهت بكارثة

txt

غسل 50 مليون جنيه.. التحقيق مع صاحب مكتب استيراد وتصدير

txt

أخذ فلوسهم والمباحث ضبطته.. النيابة تستمع لضحايا مستريح السيارات

وأضافت التحقيقات أن المتهم أوصل مصدر حراري سريع ذو لهب محتويات المسكن فأضرمت النيران به وأحرز أداة «قداحة»، بدون مسوغ قانوني ذو ضرورة حرفية أو شخصية.

كشف تحليل المخدرات الخاص بالمتهم إيجابية تعاطيه الحشيش وإقراره بالتحقيقات بتعاطيه الحشيش.

ونشر موقع صدى البلد شهادات الشهود في تلك القضية ، والتي جاءت كالتالي:

الشاهد الأول 

قالت «منى .ع»، 61 سنة، ربة منزل، إنها حال تواجدها خارج مسكنها ورد إليها اتصال هاتفي من جارتها، مفاده إبلاغها بقيام المتهم بإضرام النيران بمسكنها وأردفت أنه على أثر خلافات سابقة فيما بين نجلها وبين المتهم قام المتهم بإضرام النيران بداخل الشقة محل سكنها مما نجم عنه تلفيات بمحتويات المسكن.

الشاهد الثاني

أكد «رمزي .م»، 60 سنة، عامل أنه أبصر المتهم حال صياحه ورغبته في إضرام النيران بمسكن الشاهدة الأولى وأردف بقيام المتهم بالدلوف إلى مدخل عقار المسكن محل الواقعة، اشتم رائحة احتراق وأبصر تصاعد أدخنة من المسكن محل الواقعة وحال ذلك أبصر المتهم يخرج من العقار، فتوجه رفقة الأهالي إلى إخماد الحريق بالمسكن محل الواقعة، وأضاف بقيام المتهم بارتكاب الواقعة قاصدًا إضرام النيران عمدًا بمسكن الشاه\ة الأولى لخلافات سابقة بين المتهم ونجل الأخيرة.

الشاهد الثالث 

وأوضح «محمد .ص»، 69 سنة، بالمعاش بذات مضمون ما شهد به سابقه.

الشاهد الرابع 

وأشار «ناصر .م»، 51 سنة، عامل إلى أنه حال تواجده بمسكنه نما إلى مسامعه صوت صياح فهرع إلى خارج مسكنه وأبصر المسكن محل الواقعة مندلع به النيران فسارع برفقة الأهالي لإخماده، وأضاف أنه نما إلى علمه قيام المتهم بإضرام النيران بمسكن الشاهدة الأولى لخلافات سابقة بين المتهم ونجل الأخيرة. 

ثبت بتقرير المعاينة الخاص بالنيابة العامة للشقة التي أضرم فيها النار من قبل العامل المتهم في دار السلام وجود آثار عنف بباب الشقة كما تبين وجود آثار حريق بمختلف أنحاء الشقة. 

وثبت بتقرير إدارة فحص آثار الحرائق والمفرقعات بالإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بإجراء المعاينة على الشقة محل الواقعة حيث تبين وجود آثار عنف تشير لفتحه عنوة مما يشير إلى تم فتح الباب قبل نشوب الحريق لوجود آثار ترسبات كربونية كما تبين أن الحريق بدأ وتركز بثلاث مناطق مناطق بداية للحريق منفصلة عن بعضها البعض ومن كل منطقة على حدة إمتدت النيران لتشمل باقي المحتويات التي شملها الحريق.

وأضاف التقرير أن الحريق نشب نتيجة إيصال مصدر حراري سريع ذو لهب مكشوف كلهب عود ثقاب مشتعل أو قداحة مشتعلة أو ما شابه ذلك بمحتويات مناطق بداية الحريق السهلة الاشتعال كل على حدة وفي هذه الحالة يبدأ الحريق على هيئة ألسنة لهب مباشرة فور إيصال المصدر الحراري ليحدث الحريق بالحالة التي وجد عليها ولا يمكن وصول المصدر الحراري إلا ممن تواجد بداخل الشقة. 

محكمة جنايات القاهرة محكمة الجنايات السجن المشدد السجن المشدد 10 سنوات أضرم النار حريق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بحبه جدا .. رد صادم من دينا عن حقيقة زواجها بـ أحمد الفيشاوي

تحالف دولي لمواجهة الدولار.. مصر والصين توجهان ضربة قاصمة للعملة الأمريكية |تفاصيل

كنز على بابا.. اكتشاف مناجم ذهب جديدة في مصر ستغير حياة المصريين| تفاصيل

بسبب مباراة مصر وغانا.. التونسي طارق دياب يثور غضبًا في استديو التحليل

الكيلو بـ 290 جنيها.. حقيقة ارتفاع أسعار اللحوم في الفترة المقبلة |تفاصيل

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار غزيرة في عدة مناطق خلال ساعات

380 مليار جنيه في أسبوعين.. وهذا آخر موعد لشهادات 27%| تفاصيل

قريّب جدا .. مصطفى بكري يعلن نبأ سارًا على الهواء

ترشيحاتنا

أمم أفريقيا.. مرموش يدرك التعادل لمصر.. وقدوس يعزز تقدم غانا

أمين الفتوى: الزوج لازم يفسح زوجته مرة في الأسبوع

صحيفة إنجليزية تكشف نوع إصابة محمد صلاح

حشرة كبيرة.. ياسمين صبري تتعرض لموقف صعب في كواليس أبو نسب|فيديو

عملة الحكمدار توقع تاجر الهيروين في دار السلام.. مفاجأة معاون مباحث قسم الشرطة

المصل واللقاح: لا يوجد وباء يدعى x.. وتخويف المواطنين يدعو للتعجب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شعر قصير لأول مرة.. درة تطل على متابعيها بنيو لوك

بسبب مباراة مصر وغانا.. التونسي طارق دياب يثور غضبًا في استديو التحليل

من الجاكيت لـ البوت.. إطلالة جديدة لـ ياسمين صبري بملابس فرو| شاهد

بالأحمر الجريء .. فرح الزاهد تثير الجدل بظهورها | شاهد

فيديو

بشائر 2024.. اكتشاف منجم ذهب جديد

فيروس فتاك.. الصين تجري تجارب جديدة على الفئران

4 تغييرات بتشكيل منتخب مصر أمام غانا

سلاسل ألماس بمليون جنيه.. كشف لغز سرقة مايا شيحة داخل مركز تجميل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ