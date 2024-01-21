بالأسود الأنيق.. هدى الإتربي تخطف الأنظار بإطلالة جذابة

خطفت الفنانة هدى الإتربي أنظار متابعيها بصورة جديدة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام ، فى أحدث إطلالاتها.





وتألقت "هدي الإتربي" بإطلالة شتوية جذابة، حيث ارتدت لوك كاجوال بالون الأسود واعتمدت مكياج أبرز جمالملامحها مع تسريحة شعر بطريقة تتناسب مع إطلالتها لتبهر متابعيها بظهورها الرائع المتألق.





يذكر أن آخر أعمالها مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وماجد المصري، وهدى الإتربي، وسهير المرشدي، ودنيا المصري،وإسراء رخا، وأحمد غزى،وإيمان السيد، وبدرية طلبة، وأحمد عبد الله، وتيسير عبد العزيز، وتامر مجدى، وآخرين.