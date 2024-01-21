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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

البيئة تناقش الاشتراطات والموافقات المطلوبة لإنشاء مصنع لإنتاج البسكويت| تفاصيل

صدى البلد

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمهندس ريمون كريازى والأستاذة كاترين كريازى لبحث كيفية الحصول على الموافقات البيئية للاستثمار في مجال صناعة المواد الغذائية (صناعة البسكويت) ومناقشة الاشتراطات البيئية اللازمة الخاصة بعملية إنشاء مصنع لإنتاج البسكويت، بحضور عدد من القيادات المعنية بالوزارة، وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

أكدت وزيرة البيئة خلال اللقاء حرص الوزارة على تهيئة المناخ المناسب للمستثمرين لضخ المزيد من والاستثمارات فى مصر، كما تعمل على إزالة أى عقبات أوتحديات من الممكن أن تواجه المستثمرين، موضحة إجراءات الحصول على الموافقات البيئية من قبل وزارة البيئة  بالتنسيق مع هيئة التنمية  الصناعية،  حيث تتم هذه الموافقة البيئية بناء على تقييم دراسة الأثر البيئى التى تتم عن طريق أحد الاستشاريين المعتمدين لدى وزارة البيئة، مشيرة إلى إصدار وزارة البيئة الموافقة البيئية بعد مراعاة تنفيذ الاشتراطات اللازمة أثناء إنشاء المنشأة الصناعية.

 

واستعرضت خلال اللقاء الجهود التى قامت بها الوزارة للتسهيل على المستثمرين، موضحة أن إجراءات تقديم دراسة الأثر البيئى للمشروعات، والخطوات التى تمر بها، تستغرق وفقاً للقانون حوالى ٣٠ يوما حتى يحصل المستثمر على الموافقة البيئية، وتم العمل من قبل الوزارة على اختصار الدورة المستندية إلى ٧ أيام بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية، من خلال ربط إلكترونى  عن طريق ممثلين من جهاز شئون البيئة، وهيئة التنمية الصناعية؛ حيث تتم مراجعة البيانات، مشيرة إلى أنه تم مؤخرا تشكيل لجنة تضم عددا من الوزارات المعنية تجتمع بشكل دورى لاستكمال كافة البيانات الخاصة بدراسات تقييم الأثر البيئى تسهيلاً على المستثمر.

 

واستكملت، أنه تم تعديل القوائم الخاصة بدراسات تقييم الأثر البيئى، بقرار من مجلس إدارة الجهاز لحين الانتهاء من قانون البيئة الجديد، وتم وضع اشتراطات خاصة، لبعض المشروعات والمتضمنة أخذ موافقة من المحليات ويتم تنفيذها، دون الحاجة لإعداد دراسة بيئية ويتولى جهاز شئون البيئة التفتيش عليها، والتى سهلت على المستثمر، وعلى جهاز شئون البيئة للتركيز على المشروعات الكبيرة ذات الأولوية.

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